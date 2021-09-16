В Україні починаються погодні гойдалки: одні регіони заливатимуть дощі, інші - потерпатимуть від засухи

В Україні починаються погодні гойдалки: одні регіони заливатимуть дощі, інші - потерпатимуть від засухи

Поки в одних областях буде висока температура, в інших - дощитиме.

В Україні на найближчі два дні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники попереджають про загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди.

Про це повідомляють у ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, 16-17 вересня в переважній більшості регіонів України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Мине негода більшість районів Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей.

Найспекотніше завтра буде на Сході і на Півдні - до +24 градусів.

Укргідрометцентр

Водночас, за інформацією Укргідрометцентру, сьогодні і завтра у більшості регіонів західної України дощитиме. Також прогнозують грозу і вітер.

Крім того, 17 вересня опади прогнозують у Києві. У західних, північних областях, а також у Києві від завтра почне знижуватися температура і вдень обіцяють максимум +20 градусів.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань заявив, що цьогорічні перші заморозки і сніг в Україні слід очікувати вже в другій половині жовтня.

Також народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року.

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