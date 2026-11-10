В Україні почнуть блокувати сайти: які інтернет-магазини опиняться під загрозою від 2027 року

Пляшка алкоголя / © pixabay.com

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Від 1 січня 2027 року Державна податкова служба України зможе ініціювати блокування сайтів і мобільних застосунків, через які продають алкоголь та тютюнові вироби. Підставою для обмежень може стати навіть відсутність інформації про інтернет-магазин у спеціальному реєстрі.

Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна, коментуючи нові правила електронної торгівлі підакцизними товарами, передбачені законом №4903-IX.

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За її словами, податкова отримує додаткові повноваження для контролю за онлайн-продажем алкоголю та тютюнових виробів. Зокрема, ДПС здійснюватиме моніторинг інтернету та в разі виявлення порушень ухвалюватиме рішення про необхідність блокування відповідних сайтів і застосунків.

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Які правила запровадять для інтернет-магазинів

Від 2027 року підприємці, які продають підакцизні товари онлайн, повинні будуть виконувати низку вимог:

мати відповідну ліцензію на торгівлю;

зареєструвати адресу сайту або мобільного застосунку в спеціальному реєстрі ДПС;

перевіряти вік покупця перед продажем і під час отримання замовлення;

відвантажувати товар для доставки безпосередньо з місця торгівлі.

Навіть неподання інформації про сайт до реєстру може стати підставою для рішення щодо його блокування.

При цьому для підприємців, які вже здійснюють онлайн-продажі, передбачений лише один календарний місяць від початку роботи реєстру, щоб подати необхідне повідомлення.

Южаніна попередила про можливі проблеми

Народна депутатка звернула увагу на те, чи однаково нові правила застосовуватимуться до всіх продавців.

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За її словами, існує ризик, що посилений контроль насамперед торкнеться легальних підприємців, які мають ліцензії та відкрито працюють в інтернеті. Водночас нелегальні продавці можуть продовжити діяльність через анонімні сайти, соціальні мережі та месенджери.

«І головне — чи однаково діятимуть ці правила для всіх?» — запитала Южаніна.

Вона наголосила, що нові механізми повинні бути спрямовані передусім на боротьбу з нелегальним ринком, а не створювати додаткові труднощі для сумлінного бізнесу.

«Бо сенс нових обмежень — не в посиленні контролю за тими, хто вже працює легально, а в припиненні нелегальної торгівлі», — підсумувала депутатка.

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