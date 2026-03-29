В Україні починається "сезон тиші": за що можуть штрафувати

Українцям нагадують про обмеження у природі навесні / © Associated Press

В Україні від 1 квітня по 15 червня 2026 року триває так званий «сезон тиші» — період розмноження диких тварин. Під час цього часу в лісах, на степах і біля водойм діють суворі обмеження, порушення яких караються штрафами.

Про це йдеться у статті закону «Про тваринний світ».

«Сезон тиші» 2026: які заборони запроваджують

Як пояснюють у Всесвітньому фонді дикої природи (WWF), обмеження стосуються не лише тих, хто веде господарську діяльність у природних зонах, а й туристів та місцевих мешканців. Основна заборона — уникати підвищеного шуму, який може турбувати тварин під час розмноження.

Згідно зі статтею 39 закону України, не можна:

проводити вибухові роботи або стрілянину;

запускати феєрверки;

організовувати концерти, фестивалі та інші масові заходи;

проводити автоспортивні змагання, ралі;

використовувати моторні маломірні судна;

проводити санітарні рубки лісу та інші роботи, що створюють шум.

Штрафи за порушення прописані у статті 87 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

для громадян — від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів (510-850 грн);

для посадових осіб — від 50 до 70 неоподатковуваних мінімумів (850-1 190 грн).

Особлива увага до рослин

Під час «сезону тиші» також заборонено зривати чи викопувати рідкісні первоцвіти — підсніжники, крокуси, сон-траву, білоцвіт та черемшу. Частина цих рослин занесена до Червоної книги України, а знищення їхніх популяцій може призвести до зникнення видів.

Інші заборони в природі навесні

Від 1 квітня в Україні закінчується термін заборони на вилов щуки, яка починає нерестуватися раніше за інші види риби.

Водночас ловити раків заборонено до 30 червня, окрім водойм Закарпаття, де діють постійні обмеження через рідкісного широкопалого рака. Штраф за порушення — 3 332 грн за одну особину.

Українців закликають бути відповідальними під час відпочинку на природі, дотримуватися правил та не шкодити флорі й фауні.

Тим часом фахівці розповіли, як дрони і ракети перетворюють Україну на «червону зону».

Зокрема, еколог Олексій Василюк пояснює, як вибухи та БпЛА нищать довкілля і чому це забруднення залишиться в Україні назавжди.