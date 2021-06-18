В Україні подешевшає електроенергія, але тарифи знизяться не для всіх: хто платитиме менше

Горизонт нової моделі ПСО – 4 роки.

Вразливі верстви населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць, отримають зниження тарифу, а для інших тарифи будуть переглянуті.

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Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді 18 червня заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Міненерго.

Він пояснив, що наразі очолюване ним відомство розробляє нову модель про спеціальні зобов'язання на ринку електроенергії (ПСО) та презентує її вже наступного тижня. Вона передбачатиме диференційований тариф залежно від категорій населення і захист соціально вразливих верств, та водночас має забезпечити можливість для компаній-виробників електроенергії проводити модернізацію обладнання.

"Від 1 липня буде новий механізм, він передбачає диверсифікацію тарифів залежно від категорії населення... Ми бачимо, що можемо захистити соціально вразливі верстви населення. Ми виділяємо населення, яке споживає до 100 кВт", - сказав Галущенко.

Очільник Міненерго додав, що сьогодні це близько 41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств.

Нагадаємо, 28 квітня Кабінет міністрів ухвалив рішення про ще одне продовження дії фіксованої ціни на електроенергію для населення у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 30 червня 2021 року.

Новини України: фіксований тариф на електроенергію для населення продовжать

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