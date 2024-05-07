В Україні подовжать воєнний стан і мобілізацію: комітет підтримав законопроєкти

Це вже буде 11 рішення щодо подовження воєнного стану і мобілізації.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки під час засідання 7 травня ухвалив законопроєкти про подовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

"Комітет з питань національної безпеки схвалив на своєму засіданні №11235 та №11236 про подовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Відповідно, починаючи від 14 травня - до 11 серпня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

За його словами, 9 травня парламент має ухвалити документи своїм голосуванням на засідання.

До слова, це буде 11 рішення по дії воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабної війни - 24 лютого 2022-го.

Нагадаємо, закон України про мобілізацію №10449 набуде чинності вже 18 травня 2024 року. Після цього всі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, протягом 60 днів повинні уточнити свої особисті дані в ТЦК, ЦНАП або через електронний кабінет.

Читайте також: