В Україні подовжили час відключень світла 11 червня: коли не буде електрики

Планувалося, що графіки будуть лише до 19:00.

В Україні змінили графіки відключень світла у вівторок, 11 червня. Так, світла не буде на на кілька годин більше, ніж планувалося.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

"Сьогодні, 11 червня, термін застосування графіків погодинних відключень по всій території України подовжений - обмеження будуть діяти від 14:00 до 23:00. ", - наголосили в компанії.

Зауважимо, що напередодні планували, аби графіки тривали лише до 19:00. Втім, споживання електроенергії у спеку зростає. Окрім того, на ситуацію впливають і масштабні пошкодження електростанцій. В компанії зауважують, що не допомагає подолати дефіцит ні імпорт, ні аварійна допомога з країн Європи.

"Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів", пояснили в НЕК.

Як повідомлялося, українцям обіцяють більше світла. В областях запровадять новий режим відключень світла. Це допоможе збільшити кількість годин в добі, коли буде електропостачання.

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