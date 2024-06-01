В Україні подовжили час відключень світла на 1 червня: коли не буде електрики

В Україні змінили графіки відключень світла на.суботу, 1 червня. Через нічний обстріл енергооб'єктів світла не буде на одну годину більше, ніж планувалося.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

Зазначається, що сьогодні години обмежень електроенергії для промислових і побутових споживачів змінено.

"Обмеження будуть діяти по всій Україні від 18:00 до 24:00", - наголосили в компанії.

Зауважимо, планувалося, що графіки обмежень будуть застосовувати від 18:00 до 23:00 в усіх регіонах. Втім, вночі окупанти атакували енергосистему. В Міненерго попередили, що обсяги обмежень можуть змінюватися, а графіки відключень - коригуватися.

Масована атака РФ 1 червня

Через російську атаку в Україні сталися пошкодження обладнання на енергооб'єктах у п'яти областях - в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській.

Цієї ночі Росія вдарила по об'єктах енергетики. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК. Під удар потрапили дві ТЕС компанії в різних областях України.

Також росіяни атакували гідроелектростанції "Укргідроенерго". Крім того, сталися влучання в інфраструктуру поруч зі станціями.

Читайте також: