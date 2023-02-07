В Україні подовжили дію воєнного стану та мобілізацію

Верховна Рада України продовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів - від 19 лютого до 18 травня.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Законопроект про воєнний стан підтримали 348 народних депутатів. Таким чином ВРУ схвалила укази президента Володимира Зеленського.

"Затвердити указ президента України від 6 лютого 2023 року №58 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"… Затвердити указ президента України від 6 лютого 2023 року №59 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", - йдеться в документах.

Слід зауважити, що парламет подовжує воєнний стан вже вшосте від початку повномасштабної війни Росії проти України. Вперше його було введено 24 лютого 2022-го. Тоді було оголошено загальну мобілізацію.

Нагадаємо, в Україні мобілізації підлягають громадяни, здатні виконувати військовий обов'язок, віком від 18 до 60 років. Призов здійснюється через вручення повісток. У разі порушення правил військового обліку чоловікам загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність.

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