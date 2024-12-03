В Україні подовжили тривалість відключень світла на вечір 3 грудня: які будуть графіки

Заходи обмеження споживання продовжені до кінця цієї доби.
В Україні подовжили тривалість відключень світла на вечір 3 грудня. Енергетики називають такі заходи вимушеними.
Про це повідомили у "НЕК "Укренерго" і ДТЕК.
"Заходи обмеження споживання вимушено продовжені до кінця доби", - наголосили в НЕК.
Для побутових споживачів відключення будуть застосовуватись у такому обсязі:
- 08:00 – 23:00 — дві черги відключень
- 23:00 – 24:00 — одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу:
- 06:00 – 22:00 — застосування графіків обмеження потужності
Енергетики наголошують, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада.
Зауважимо, що у ДТЕК також повідомили про оновлення графіків відключень на сьогоднішній вечір у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.
Як повідомлялося, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що зимові відключення світла можуть тривати до 16 годин на добу. Для стабілізації енергопостачання може знадобитись до 4 тижнів, якщо не буде нових атак.
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