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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні подовжують воєнний стан і мобілізацію: Рада схвалила законопроєкти

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
В Україні подовжують воєнний стан і мобілізацію: Рада схвалила законопроєкти

© УНІАН

У вівторок, 15 липня, Верховна Рада схвалила продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

“Рада ухвалила продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Вступить у силу від 7 серпня до 5 листопада”, - повідомив нардеп.

За рішення про продовження воєнного стану проголосували 320 парламентарів, один виступив “проти”. За загальну мобілізацію проголосували 304 нардепи. Один - “проти” та один “утримався”.

До слова, це вже 16 рішення щодо подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022-го. Законопроєкт набере чинності “від дня його опублікування”.

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