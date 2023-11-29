В Україні погіршиться погода: які регіони накриє хуртовина

В країні буде сильний вітер.

У середу, 29 листопада в Україні погіршиться погода. У низці областей буде сильний вітер, а також мокрий сніг та навіть хуртовина.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, в країні пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с. У південних областях місцями - до 25 м/с. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

На заході - вночі місцями будуть хуртовини, а на дорогах ожеледиця. У Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській областях - значний сніг.

В Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Сумській та Харківській областях вдень прогнозують мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, а на дорогах - ожеледиця.

Тим часом в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях вночі та вранці дощитиме.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. / Фото: Укргідрометцентр

Як повідомлялося, в ДСНС попереджають, що на високогір’ї Карпат можливе сходження лавин. 28-29 листопада у зв’язку з хуртовинами та снігопадами на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека.

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