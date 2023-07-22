В Україні погіршиться погода: які регіони накриє негода

У суботу, 22 липня, синоптики оголосили штормове попередження у низці областей України. У регіонах прогнозують грози, а також сильні пориви вітру.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Сьогодні негода накриє центральні та південні області. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

"Вдень 22 липня у центральних та південних областях грози, місцями шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

У багатьох областях України будуть грози.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні 22 липня. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до 20-25° тепла. На півдні країни температура повітря буде +28-33°, а у східних областях - +26-30°.

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