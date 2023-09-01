В Україні погіршиться погода: які регіони накриє негода

У п'ятницю, у перший день осені, у низці областей України погіршиться погода. Оголошено І рівень небезпеки через сильні грози та шквали.

Про це повідомив Український гідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, негода омине захід країни, а також Житомирську та Вінницьку області.

"1 вересня вдень в Україні, крім західних областей, грози. В окремих районах центральних та південних областей - град та шквали 15-20 м/с", - попереджають синоптики.

Синоптики попереджають про негоду 1 вересня. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди в Україні на 1 вересня. Так, вдень на переважній більшості території повітря прогріється до +21-26°. Спекотніше буде на півдні та сході - до 27-32°.

Читайте також: