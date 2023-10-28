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В Україні погіршиться погода: які регіони накриє негода

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Олена КапнікОлена Капнік
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В Україні погіршиться погода: які регіони накриє негода

Вітер. / Фото: УНІАН

Синоптики попереджають про сильний вітер.

У суботу, 28 жовтня, синоптики оголосили штормове попередження в Україні. У регіонах будуть сильні пориви вітру. 

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

В низці областей синоптики оголосили I рівень небезпечності - жовтий. У Карпатському регіоні шквали будуть сягати 28-30 м/с.

228 жовтня в Україні пориви вітру 17-22 м/с. Вночі та вранці у західних областях місцями 25 м/с, в Карпатах 28-30 м/с", - попереджають синоптики.

© Укргідрометцентр
Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики попереджали, що регіони України 28 жовтня накриє негода. На більшій території країни вдень температура буде +13-18°. Температура повітря у південній частині вдень становитиме +19-24°, а на заході та півночі країни - 10-15° тепла.

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Дата публікації
Перегляди
609
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