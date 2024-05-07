В Україні погіршиться погода: які регіони накриє негода

У вівторок, 7 травня, в Україні погіршиться погода. На регіони сунуть грози та сильні пориви вітру.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У найближчі дві-три години з утриманням до кінця доби 7 травня в Україні, крім південно-східної частини, грози, подекуди шквали 15-20 м/с", - йдеться у попередженні.

У низці регіонів оголошено I рівень небезпечності. Негода омине Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

В Україні у вівторок, 7 травня, погіршиться погода. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, також у Києві оголошено перший рівень небезпеки. Синоптики попереджають мешканців столиці про опади та шквали.

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