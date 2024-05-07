В Україні погіршиться погода: які регіони накриє негода

Оголошено І рівень небезпеки.
У вівторок, 7 травня, в Україні погіршиться погода. На регіони сунуть грози та сильні пориви вітру.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
"У найближчі дві-три години з утриманням до кінця доби 7 травня в Україні, крім південно-східної частини, грози, подекуди шквали 15-20 м/с", - йдеться у попередженні.
У низці регіонів оголошено I рівень небезпечності. Негода омине Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.
Нагадаємо, також у Києві оголошено перший рівень небезпеки. Синоптики попереджають мешканців столиці про опади та шквали.