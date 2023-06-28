В Україні погіршиться погода: які регіони накриють грози та град

У низці областей України сьогодні, 28 червня, погіршаться погодні умови. Синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі. Негода охопить регіони у середу вдень. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

"Вдень 28 червня у південно-східній частині країни грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у попередженні синоптиків.

У деяких областях України 28 червня буде негода. / Фото: Укргідрометцентр

Як повідомлялося, вдень 28 червня в Україні повітря прогріється до +18-23°. У південно-східних областях стовпчики термометрів покажуть трохи більше - 23-28° тепла. У Києві температура повітря становитиме 21-23° вище нуля.

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