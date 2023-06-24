В Україні погіршиться погода: які регіони накриють грози, град та сильний вітер

Рівень небезпечності - перший.
В Україні на суботу, 24 червня, оголошено штормове попередження. Синоптики попереджають про погіршення погоди у низці областей.
Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.
Оголошено І рівень небезпечності, жовтий на заході України.
"Протягом 24 червня у західних областях грози, місцями - град та шквали 15-20 м/с. Вночі значні дощі", - йдеться у попередженні.
Як повідомлялося, у суботу, 24 червня, вдень повітря прогріється до 27-32° тепла. Трохи прохолодніше буде у західних областях: стовпчики термометрів покажуть 19-24°. В Києві стовпчики термометрів покажуть 28-30° тепла.