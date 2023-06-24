В Україні погіршиться погода: які регіони накриють грози, град та сильний вітер

В Україні на суботу, 24 червня, оголошено штормове попередження. Синоптики попереджають про погіршення погоди у низці областей.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий на заході України.

"Протягом 24 червня у західних областях грози, місцями - град та шквали 15-20 м/с. Вночі значні дощі", - йдеться у попередженні.

Західні регіони 24 червня охоплять грози та шквали. / Фото: Укргідрометцентр

Як повідомлялося, у суботу, 24 червня, вдень повітря прогріється до 27-32° тепла. Трохи прохолодніше буде у західних областях: стовпчики термометрів покажуть 19-24°. В Києві стовпчики термометрів покажуть 28-30° тепла.

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