В Україні погіршується ситуація на ринку вершкового масла: деталі

Вершкове масло / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

На українському ринку вершкового масла спостерігається помітне ускладнення ситуації. Після активного літнього експорту склади підприємств знову почали переповнюватися, а реалізація продукції всередині країни стає дедалі важчою.

Про це повідомляє ІНФАГРО.

У чому проблема

Стабільно продавати продукцію зараз можуть переважно ті виробники, які готові суттєво знижувати ціни. Найчастіше це компанії з обмеженими обіговими коштами. Водночас поточний рівень цін є збитковим для більшості підприємств, що виробляють масло разом із сухим знежиреним молоком або казеїном.

Реклама

Зростання вартості сировини робить виробництво менш рентабельним — закупівельні ціни на молоко, необхідні для беззбитковості, залишаються недосяжними для більшості заводів.

«Наприкінці жовтня спостерігалося помітне здешевлення як блочного масла. Водночас виробники фасованої продукції утримують дещо кращі позиції, однак конкуренція на цьому ринку посилюється. Для збільшення продажів компанії вимушені проводити акційні знижки, що негативно впливає на прибутковість», — зазначають фахівці.

Складна ситуація спостерігається і з експортом. Частина підприємств змушена знижувати ціни, аби втриматися на зовнішніх ринках, зокрема у Молдові. Попит на українське масло на Кавказі зберігається, але обсяги продажів там залишаються невеликими.

Очікування виробників щодо зростання експорту після запровадження нових безмитних квот до ЄС не справдилися — європейські трейдери пропонують нижчі ціни, які не покривають собівартості виробництва.

Реклама

«Через збитковість виробництва деякі заводи вже скоротили або тимчасово припинили випуск масла. В результаті обсяги виробництва в жовтні стали нижчими, ніж у минулому році, що є першим таким випадком за останній період», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали про користь вершкового масла.

Так, у магазинах можна знайти десятки видів вершкового масла: «селянське» 73%, «екстра» 82% або навіть 85%. Але ж як буде кориснішим — з меншою чи більшою жирністю? Як пояснюють експерти, різниця між видами продукту не лише в калоріях, а й у складі, поживній цінності та якості. Деталі читайте у матеріалі ТСН.ua.