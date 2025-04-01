В Україні погіршиться погода: синоптикиня повідомила, коли повернеться мокрий сніг

Тюльпани під снігом. / © Associated Press

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В Україні стало прохолодно. Втім, температура повітря опуститься ще. Ба більше - може повернутися навіть мокрий сніг.

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха в коментарі “УНІАН”.

1-3 квітня в Україні ще буде "весняна погода", яку формуватиме поле зниженого атмосферного тиску. В більшості областей атмосферні фронти зумовлять переважно невеликі дощі. Вже 3-4 квітня опадів поменшає. Невеликі дощі можуть бути уночі на південному сході країни, на Прикарпатті та Закарпатті. Тим часом в горах очікується навіть мокрий сніг.

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"Впродовж цих перших днів квітня - 1, 2, 3 числа - буде надходити вологе помірно тепле повітря з північних напрямків… Уночі - невеликі "плюси", а вдень - близько +10 градусів. На півдні та сході. А 3 квітня і в більшості областей дещо тепліше буде. 3-4 квітня там буде менше опадів. Тому температури вдень будуть дещо вищі", - розповіла Птуха.

До 4 квітня очікується, що вночі в Україні буде +1°...+7°, а вдень +11°...+16°. Тим часом вже на вихідні, 5-6 квітня, західні та північні області відчують надходження прохолодного повітря з північного заходу.

“Там можуть бути і опади. Можливо, навіть вже у прогнозі будемо чути знову про мокрий сніг. Атмосферні фронти з північного заходу будуть нести з собою прохолодну повітряну масу і, відповідно, опади також будуть подекуди вже, можливо, змішаної фази", - сказала Птуха.

Дата публікації 20:02, 31.03.25 Кількість переглядів 25 Крижаний дощ накрив Канаду: є жертва та потерпілі