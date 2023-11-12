В Україні похолодає, подекуди мокрий сніг та пориви вітру – погода 13 листопада (мапа)

Синоптики розповіли, якою буде погода у понеділок, 13 листопада.

В Україні у понеділок, 13 листопада, буде без опадів. У північно-східній частині вночі невеликий дощ.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі в північних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в Україні 13 листопада 2023 / Фото: Укргідрометцентр

Температура вночі 1-6° тепла; вдень 4-9°, у південній частині 8-13°. У Карпатах невеликий дощ; температура протягом доби від 2° тепла до 3° морозу.

У Києві – без суттєвих опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.

Нагадаємо, у Карпатах на горі Піп Іван температура повітря опустилася до 6° морозу (фото, відео).

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