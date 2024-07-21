В Україні покращилася ситуація із відключенням: чи стане світла більше - відповідь Міненерго

Покращенння ситуації спостерігається на тлі падіння спеки та ремонтних кампаній.
У Міністерстві енергетики заявляють про покращення ситуації із електроенергією.
Про це повідмоив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарфону у неділю, 21 липня.
"До цього ми мали чотири черги, були аварійні графіки відключень з об'єктивних причин. Подальше поліпшення з відключеннями пов'язано, перш за все, з покращенням погодних умов, жахлива спека спадає. Також це пов'язано з ремонтними кампаніями на об'єктах генерації", - пояснив він.
Водночас він попередив, що ризики продовження обстрілів ворогои об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури існують.
"На сьогодні ми маємо дефіцит, як наслідок обстрілів, 8 комплексних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. Це дефіцит генерації 9 гігават - досить значний об'єм", - додав посадовець.
Нагадаємо, в "Укренерго" потішили українців графіками відключення світла на неділю, 21 липня.
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