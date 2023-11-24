В Україні покращилася ситуація в енергетичній системі - Укренерго

Вже в неділю може збільшитися через погану погоду.

В Україні через потепління на вулиці зменшилося навантаження на енергетичну інфраструктуру. Проте вже у неділю, на яку синоптики прогнозують погіршення погодних умов, дефіцит в системі може збільшитися.

Про це повідомили в пресслужбі “Укренерго”.

“Вже у неділю синоптики прогнозують зниження температури й заметіль. Для енергосистеми похолодання знову створить складнощі: стрімке зростання споживання й, відповідно, збільшення навантаження. Наші диспетчери вже готуються до нових викликів. Допомогти їм підтримувати баланс між виробництвом та споживанням у цей складний час може кожен з нас. Просто споживайте електроенергію ощадливо”, - наголосили в “Укренерго”.

Нагадаємо, що росіяни вдарили по ТЕС у прифронтовому регіоні України.

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