В Україні покращили правила бронювання: що і для кого змінилось

В Україні спростили процедуру подовження бронювання працівників критично важливих підприємств, скоротивши термін розгляду заяв до 24 год. Тепер оновити статус працівника після виправлення розбіжностей у військовому обліку можна без переривання попереднього бронювання.

Про це повідомили в «Дії».

Критично важливі для Збройних сил України підприємства та компанії оборонно-промислового комплексу отримали можливість оперативніше подовжувати бронювання працівників, які вже усунули проблеми у військовому обліку.

Раніше співробітника могли забронювати лише на 45 днів для врегулювання його статусу. Відтепер, якщо всі дані вже оновлені та виправлені, підприємство може одразу подати заявку на подовження бронювання без необхідності скасовувати попередній статус.

Очікується, що це дозволить заощадити час і забезпечити безперервну роботу колективів, які виконують важливі завдання для оборони держави.

Як подати заяву для подовження бронювання через «Дію»?

Для оформлення потрібно:

перевірити інформацію про юридичну особу;

у розділі «Категорія працівників» обрати пункт «Працівники із порушенням військового обліку»;

зазначити актуальну категорію після подовження бронювання, якщо їх декілька;

внести дані працівника;

перевірити заяву та підписати її за допомогою КЕП.

Якщо документи подає уповноважена особа, заяву додатково має засвідчити керівник підприємства або підписант, вказаний у ЄДР.

Бронювання по-новому — яких змін очікувати

Нагадаємо, в Україні обговорюють новий підхід до бронювання: підприємство зможе залишити важливого спеціаліста, якщо залучить замість нього до лав ЗСУ від 3 до 10 нових рекрутів. За словами нардепа Федора Веніславського, така модель допоможе компенсувати мобілізацію кадрами та забезпечити справедливий підхід, проте ініціатива ще потребує додаткових дискусій.

Економіст Андрій Длігач заявив, що в Україні вже у травні можуть реформувати систему бронювання та визначення критичних підприємств. За його словами, наразі розглядають різні сценарії — від верифікації статусів до перегляду критеріїв, оскільки 80% бізнесів не мають заброньованих фахівців. Перехід до моделі «критичного персоналу» може зменшити зловживання та наповнити бюджет, проте таке рішення може потребувати підтримки Верховної Ради.

Народна депутатка Олена Шуляк заявила, що інформація про скасування бронювання для підприємств, що не належать до ОПК, є неправдивою. Політикиня сказала, що статус критичності для цивільних підприємств зберігається, оскільки вони забезпечують життєдіяльність країни, зокрема підготовку до опалювального сезону, будівництво укриттів та захист енергетики. Чинна система працює без змін, тож фахівці критичних галузей і надалі матимуть захист від мобілізації.

