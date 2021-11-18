В Україні поліція отримала 210 тисяч повідомлень про підробку COVID-сертифікатів: деталі

В Україні поліція отримала 210 тисяч повідомлень про підробку COVID-сертифікатів: деталі

Йдеться про моніторинг соцмереж зі згадками про можливість підробити COVID-сертифікат.

Правоохоронці отримали 210 тисяч повідомлень про підробку COVID-сертифікатів.

Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, пише "Інтерфакс".

"У нас на сьогодні 210 тисяч повідомлень про підробку документів", — сказала вона.

Йшлося про моніторинг соцмереж, який допоміг отримати 210 тис. згадок про можливість підробити COVID-сертифікат.

Саме це повідомлення передали правоохоронним органам.

Раніше парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу України про встановлення відповідальності за підробку документів щодо проведення профілактичних щеплень, у тому числі від коронавірусної хвороби (№6084).

Комітет підтримав пропозицію включити до законопроєкту норму про звільнення від кримінальної відповідальності правоохоронних органів, що зізналися, про наявність підроблених сертифікатів вакцинації.

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