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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні поліцейським можуть підвищити зарплати: що відомо

Зарплата поліцейських становитиме не менше ніж 10 прожиткових мінімумів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Верховна Рада України

Верховна Рада України / © Associated Press

В Україні найближчим часом можуть підвищити зарплати для поліцейських. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт.

Про це стало відомо під час засідання ВРУ, пишуть «Новини Live».

Що відомо про підвищення зарплат

Грошове забезпечення складатиметься з базового окладу, а також низки надбавок — за вислугу років, спеціальне звання, доступ до державної таємниці й наявність наукових ступенів. Окремо передбачені премії, втім їхній розмір обмежений: вони не можуть перевищувати 30% посадового окладу.

Згідно з документом, базова зарплата поліцейського має становити не менше ніж 10 прожиткових мінімумів. Також запроваджується система надбавок за стаж служби: від 5% на початкових етапах і до 50% після 25 років роботи.

Нагадаємо, Міноборони пропонує підвищити мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців до понад 30 тисяч гривень. Наразі базові виплати становлять близько 20 тисяч гривень, однак їх планують збільшити в межах реформи системи оплати праці в армії. Остаточне рішення залежатиме від наявного бюджету та можливостей фінансування, оскільки у відомстві визнають дефіцит ресурсів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
426
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