В Україні пом’якшують карантинні обмеження

Кабмін дозволив більше скупчення людей під час масових заходів та пом’якшив умови перетину кордону.

В Україні починають діяти оновлені карантинні обмеження. Відповідні зміни про пом’якшення ухвалив Кабінет міністрів.

Зміни внесли до постанови "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Оновлено вимоги до проведення та участі у масових заходах, а також деякі питання перетину кордону, виходячи з сьогоднішніх протиепідемічних умов та потреб реагування", - уточнив очільник МОЗ.

Зміни до карантинних правил в Україні:

дозволено проведення масових заходів без обмежень щодо кількості осіб за умови наявності у всіх учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на COVID-19 або документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

збільшено заповненість залів до 2/3 для відвідувачів масових заходів та кінотеатрів/театрів, які проводять діяльність без вимоги щодо наявності негативного результату тестування на COVID-19, або документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Щодо перетину державного кордону іноземцями та особами без громадянства, то необхідно мати страховий поліс та одну із наступних позицій:

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону);

негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону);

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

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