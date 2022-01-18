В Україні "помаранчева" зона розширилась вдвічі: одна з областей близька до локдауну

В Україні "помаранчева" зона розширилась вдвічі: одна з областей близька до локдауну

В Україні вже чотири "помаранчеві" області.

В Україні станом на 18 січня через погіршення ситуації з COVID-19 збільшилася кількість "помаранчевих" зон, якій відповідають чотири області.

Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.

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"Помаранчевими" залишаються Сумська, Івано-Франківська області, а також до них додалися Рівненська і Чернівецька області.

Натомість в Івано-Франківській області коефіцієнт виявлення випадків інфікування від 15 січня відповідає "червоній" зоні - 27,8% за норми до 20%. Також фіксується перевищення динаміки рівня COVID-госпіталізацій - 72,2% за максимального 50%.

Також в регіоні фіксується зростання рівня госпіталізацій - 64,3 за норми до 60 на 100 тис. населення.

У Сумській області перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування - 27,7% за допустимого максимуму до 20%. Цей же показник перевищено у Рівненській та Чернівецькій областях - в обох 20,5%.

Решта регіонів України - в "жовтій" зоні карантину.

Міністерство охорони здоров’я України

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 18 січня зафіксовано 8 558 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 188 осіб. Одужав 5 761 пацієнт. За добу вакциновано 80 921 українець.

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