В Україні "помаранчевому" рівню карантину відповідають вже 15 областей: оновлений перелік МОЗ

В Україні "помаранчевому" рівню карантину відповідають вже 15 областей: оновлений перелік МОЗ

"Червоних" регіонів наразі поки що немає.

Станом на 9 жовтня показники поширення COVID-19 у 15 областях України відповідають "помаранчевому" рівню епідемічної небезпеки.

Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, згідно з цими даними, до "помаранчевої" зони потрапили: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька. Варто зазначити, що сьогодні до цього списку приєдналася Київська область.

Водночас Одеська область, яка ще вчора була "помаранчевою", сьогодні вже відповідає показникам "жовтої" зони.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що невдовзі декілька областей можуть потрапити до "червоної" зони епіднебезпеки. Своєю чергою секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що пік захворюваності на COVID-19 в Україні очікується наприкінці жовтня.

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