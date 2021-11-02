В Україні поменшало людей, які підтримують жорсткий карантин - опитування "Рейтингу"

54% українців підтримують введення жорстких карантинних обмежень.

Жорсткий карантин в Україні у разі збільшення захворюваності на COVID-19 наразі підтримує менше громадян у порівнянні з весною.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

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Так, підтримують запровадження локдауну 54% (у квітні – 65%), не підтримують – 44%. Останніх відносно більше серед мешканців Сходу, населення середнього віку.

Крім того, 36% опитаних відповіли, що вже вакцинувалися (перше, або ж друге щеплення), ще 18% сказали, що готові зробити щеплення, натомість 43% – не готові.

Опитування відбувалося лише серед дорослого населення України, тоді як офіційна статистика кількості вакцинованих виводиться серед усього населення. У порівнянні із липнем цього року, лояльність до вакцинації зросла. Відносно більше тих, хто не має бажання робити щеплення, серед молодих респондентів.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0. Терміни проведення: 21-23 жовтня 2021 року.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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