В Україні померла перша жінка-танкістка: що про неї відомо

Тетяна Кучерява / © із соцмереж

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Померла українська захисниця Тетяна Кучерява, яка у 2015 році стала першою в Україні жінкою-танкісткою. Це сталося 26 серпня. Військовослужбовиці було 39 років.

У Тетяни залишилися чоловік, син, мати, сестра та родина.

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Про смерть захисниці повідомив її чоловік Олег, а подробиці про її життя та військовий шлях оприлюднили у Львівській міській раді.

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Боролася з тяжкою хворобою

Чоловік захисниці розповів, що Тетяна протягом дев’яти місяців боролася з тяжкою хворобою.

«Після 9 місяців надважкої боротьби з хворобою нас покинула моя дружина Тетяна Кучерява. Багато слів зараз зайві. Ти найкраща матір та дружина в світі! Спочивай з Богом, ми тебе всі любимо», — написав Олег.

На своїй сторінці у Facebook Тетяна розповідала, що лікарі діагностували у неї рак четвертої стадії.

Тетяна Кучерява народилася 24 лютого 1987 року в селищі Шевченкове Харківської області. Їй було 39 років.

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Чин похорону відбудеться 27 серпня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові.

Шлях у війську

Тетяна навчалася у Шевченківській середній загальноосвітній школі №2, а потім здобула вищу освіту в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут».

Вона також закінчила військову кафедру при Військовому інституті танкових військ НТУ «ХПІ». Військову службу Тетяна розпочала у 2011 році.

Тетяна Кучерява / © із соцмереж

Із початком російсько-української війни жінка стала на захист України. Вона опанувала керування танком і постійно вдосконалювала свої військові навички.

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У 2015 році Тетяна Кучерява стала першою жінкою-танкісткою в Україні.

Виконувала важливу місію

У 2016 році Тетяна обіймала посаду заступниці командира гуманітарного проєкту Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України «Евакуація 200».

Вона займалася ексгумацією, транспортуванням та передачею тіл загиблих українських військовослужбовців їхнім родинам.

Згодом Тетяна передавала свій практичний і бойовий досвід курсантам Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

За службу її нагородили відомчими відзнаками Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ.

Любила подорожувати й проводити час із сім’єю

За словами рідних, Тетяна була доброю, позитивною, оптимістичною, турботливою та цілеспрямованою людиною.

Вона любила подорожувати й проводити час із сім’єю, захоплювалася психологією. Тетяна також мала науковий ступінь кандидатки психологічних наук.

«У Тетяни Кучерявої залишилися син, чоловік, мати, сестра та родина», — зазначили у Львівській міській раді.

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