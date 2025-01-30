В Україні помітили перших журавлів: що кажуть орнітологи (фото)

Сірі журавлі зазвичай зимують у Південній Європі, Північній Африці чи на Близькому Сході.
На Волині 27 січня помітили у небі два "ключі" сірих журавлів. Це рідкісний випадок, який, найімовірніше, пов'язаний із теплою зимою.
Про це повідомили у Ківерцівському національному природному парку "Цуманська пуща".
Працівники природного парку побачили два "ключі" сірих журавлів (Grus grus) поблизу села Домашів Луцького району. Загалом летіли 32 птахи. Перша зграя складалася з 18 особин, друга – з 14. Обидві зграї летіли у західному напрямку.
У парку зауважили, що сірі журавлі зазвичай зимують у тепліших регіонах, як-от Південна Європа, Північна Африка чи Близький Схід. Тож помітити цих птахів узимку у над Волинню – рідкість. Найімовірніше, це пов'язано із теплою зимою.
У повідомленні також акцентується на важливості спостереження за сірими журавлями взимку, адже їхня поява може свідчити про зміни у кліматі, демонструвати особливості зимівлі птахів у теперішніх кліматичних умовах та їхні міграційні маршрути.
"Якщо журавлі залишаються довше або повертаються раніше, це може бути ознакою теплої зими або змін у їхніх традиційних місцях зимівлі. Такі дані допомагають орнітологам відстежувати екологічні тенденції, прогнозувати зміни в природних середовищах і вчасно реагувати на можливі загрози для виду", – йдеться у дописі.
Цікаві факти про сірих журавлів
- Сірий журавель – один із найбільших птахів Європи зі зростом у 1,2 м та розмахом крил до 2,4 м.
- Ці птахи відомі своїми красивими "весільними танцями", які виконують навіть поза шлюбним періодом.
- Під час польоту сірі журавлі витягують шию вперед на відміну від чапель, які згинають її.
- Вони можуть долати відстань до 200 км за день під час міграції.
Нагадаємо, через аномально теплу погоду в Києві розквітли підсніжники та сакура.
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