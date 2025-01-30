В Україні помітили перших журавлів: що кажуть орнітологи (фото)

Сірі журавлі зазвичай зимують у Південній Європі, Північній Африці чи на Близькому Сході.

На Волині 27 січня помітили у небі два "ключі" сірих журавлів. Це рідкісний випадок, який, найімовірніше, пов'язаний із теплою зимою.

Про це повідомили у Ківерцівському національному природному парку "Цуманська пуща".

Працівники природного парку побачили два "ключі" сірих журавлів (Grus grus) поблизу села Домашів Луцького району. Загалом летіли 32 птахи. Перша зграя складалася з 18 особин, друга – з 14. Обидві зграї летіли у західному напрямку.

У парку зауважили, що сірі журавлі зазвичай зимують у тепліших регіонах, як-от Південна Європа, Північна Африка чи Близький Схід. Тож помітити цих птахів узимку у над Волинню – рідкість. Найімовірніше, це пов'язано із теплою зимою.

У повідомленні також акцентується на важливості спостереження за сірими журавлями взимку, адже їхня поява може свідчити про зміни у кліматі, демонструвати особливості зимівлі птахів у теперішніх кліматичних умовах та їхні міграційні маршрути.

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"Якщо журавлі залишаються довше або повертаються раніше, це може бути ознакою теплої зими або змін у їхніх традиційних місцях зимівлі. Такі дані допомагають орнітологам відстежувати екологічні тенденції, прогнозувати зміни в природних середовищах і вчасно реагувати на можливі загрози для виду", – йдеться у дописі.

Цікаві факти про сірих журавлів

Сірий журавель – один із найбільших птахів Європи зі зростом у 1,2 м та розмахом крил до 2,4 м.

Ці птахи відомі своїми красивими "весільними танцями", які виконують навіть поза шлюбним періодом.

Під час польоту сірі журавлі витягують шию вперед на відміну від чапель, які згинають її.

Вони можуть долати відстань до 200 км за день під час міграції.

Сірі журавлі на Волині / Фото: Володимир Лойко

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