В Україні помітили рідкісного перелітного птаха, який несе рожеві яйця (фото, відео)

Сивка морська. Фото: Hans Hillewaert/CC BY-SA 3.0

У Нацпарку «Тузлівські лимани» помітили сивку морську (тулеса) — одного з найбільш впізнаваних куликів, що мігрують через територію України.

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

«Поки тепло ще похарчується у нацпарку з іншими куликами, а потім полетить далі на Південь», — йдеться в повідомленні.

Сивка морська. Відео: Іван Русєв

Цей вид — Pluvialis squatarola — гніздиться у тундрах Євразії та Північної Америки, а під час сезонних переміщень з’являється практично по всій Україні. Сивка середнього розміру: її маса становить 170–225 г, розмах крил сягає до 79 см. Для шлюбного вбрання самців характерні контрастні чорні та білі ділянки оперення, а в позашлюбний період птах має більш скромний сірувато-бурий вигляд.

Популяція виду оцінюється майже у 700 тисяч особин, утім, за даними орнітологів, чисельність поступово зменшується. Під час розмноження вид формує кладку з чотирьох яєць, забарвлення яких варіюється — від рожевого до бурого чи оливкового, з характерними темними плямами. Обоє батьків насиджують кладку близько 23 днів. Молоді птахи стають самостійними приблизно через півтора місяця.

Яйце сивка морської. Фото: Didier Descouens\CC BY-SA 4.0

Сивка морська живиться комахами, їх личинками, насінням та стеблами рослин, а взимку переходить на раціон із молюсків, багатощетинкових червів та ракоподібних.

Нагадаємо, в Національному природному парку «Тузлівські лимани» тривають роботи з відлову та кільцювання птахів. Попри постійні вибухи, у заповіднику нині перебувають близько чотирьох тисяч чоботарів — рідкісних прибережних птахів, занесених до Червоної книги України.