В Україні помітили рідкісного "вогняного" птаха з Червоної книги

Пара огарів. Фото: Michael Gäbler/CC BY 3.0

Реклама

На півдні Дніпропетровської області орнітологи зафіксували появу огара, якого ще називають «червоною качкою» або «вогняною качкою». Це рідкісний перелітний птах із характерним рудо-оранжевим пір’ям, занесений до Червоної книги України. Його загальна чисельність у країні, за підрахунками фахівців, не перевищує 340–360 пар.

Про це повідомило видання kamenske.city.

Світлини огара були зроблені неподалік Кривого Рогу та опубліковані на сторінці «Природа Криворіжжя». Автор фото, біолог Анатолій Сальник, зазначив, що, ймовірно, це молодий птах, якого він спостерігав раніше. Така поява вважається знаковою для місцевої орнітології, адже свідчить про те, що вид може освоювати нові території під час міграцій або навіть для гніздування.

Реклама

Огар відрізняється від більшості качиних не лише яскравим забарвленням, а й поведінкою: він може гніздитися в норах, дуплах дерев або на крутих схилах, а не тільки біля відкритих водойм. Через втрату природних місць проживання, незаконне полювання та інші антропогенні фактори популяція цього птаха залишається критично малою. Саме тому у 1994 році огар був включений до Червоної книги України.

Фахівці наголошують: подібні знахідки є важливим показником стану популяції та підкреслюють необхідність подальшого моніторингу рідкісних видів у регіонах із високим антропогенним навантаженням.

Нагадаємо, в Нижньодністровському національному природному парку (Одеська область) зафіксували рідкісного птаха — руду чаплю, занесену до Червоної книги України. Вид належить до зникомих у Європі й потребує особливої охорони.