В Україні помітили рідкісну ящірку, яка схожа на змію: як її розпізнати та чи безпечна вона (фото)

Ящірка / © Фото з відкритих джерел

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Якщо ви побачили в траві істоту, схожу на змію, не поспішайте лякатися. Цілком можливо, що перед вами веретільниця — безнога ящірка.

Про це пише Чорнобильський заповідник.

«Попри свою змієподібну зовнішність, вона не має жодного стосунку до змій. Веретільниця неотруйна, спокійна і більшу частину життя проводить у ґрунті або під лісовою підстилкою, де полює на дощових черв’яків, слимаків та інших безхребетних», — йдеться в матеріалі.

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Як відрізнити ящірку від змії

У веретільниці є рухомі повіки, якими вона кліпає. Також, як і багато інших ящірок, у разі небезпеки вона може відкидати хвіст. На відміну від гадюки, її шия майже не звужується між головою і тілом.

Безнога ящірка\ фото: Оксани Красюн та Сергія Домашевського / © Фото з відкритих джерел

У Чорнобильському заповіднику веретільниця трапляється нечасто.

Через прихований спосіб життя цей плазун залишається малопомітним навіть для досвідчених дослідників.

Безнога ящірка\ фото: Оксани Красюн та Сергія Домашевського / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, з настанням тепла в Україні зростає активність змій. Найпоширеніші отруйні види — гадюка степова і звичайна (включаючи підвид Нікольського), які відрізняються характерним зигзагоподібним візерунком на спині. Експерти радять бути обережними на природі, особливо біля лісових масивів, одягати щільний одяг і не вбивати змій, адже вони відіграють важливу роль в екосистемі, контролюючи популяцію гризунів.

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