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В Україні помітили рідкісну ящірку, яка схожа на змію: як її розпізнати та чи безпечна вона (фото)
Експерти розповіли про прихований спосіб життя та характерні ознаки безногої ящірки.
Якщо ви побачили в траві істоту, схожу на змію, не поспішайте лякатися. Цілком можливо, що перед вами веретільниця — безнога ящірка.
Про це пише Чорнобильський заповідник.
«Попри свою змієподібну зовнішність, вона не має жодного стосунку до змій. Веретільниця неотруйна, спокійна і більшу частину життя проводить у ґрунті або під лісовою підстилкою, де полює на дощових черв’яків, слимаків та інших безхребетних», — йдеться в матеріалі.
Як відрізнити ящірку від змії
У веретільниці є рухомі повіки, якими вона кліпає. Також, як і багато інших ящірок, у разі небезпеки вона може відкидати хвіст. На відміну від гадюки, її шия майже не звужується між головою і тілом.
У Чорнобильському заповіднику веретільниця трапляється нечасто.
Через прихований спосіб життя цей плазун залишається малопомітним навіть для досвідчених дослідників.
Нагадаємо, з настанням тепла в Україні зростає активність змій. Найпоширеніші отруйні види — гадюка степова і звичайна (включаючи підвид Нікольського), які відрізняються характерним зигзагоподібним візерунком на спині. Експерти радять бути обережними на природі, особливо біля лісових масивів, одягати щільний одяг і не вбивати змій, адже вони відіграють важливу роль в екосистемі, контролюючи популяцію гризунів.