В Україні помітили рідкісних птахів: як на шилодзьобок впливає війна (фото, відео)

Чоботар. Фото: El Golli Mohamed/CC BY-SA 4.0

Реклама

У Національному природному парку «Тузлівські лимани» тривають роботи з відлову та кільцювання птахів. Попри постійні вибухи, у заповіднику нині перебувають близько чотирьох тисяч чоботарів — рідкісних прибережних птахів, занесених до Червоної книги України.

Про це повідомив доктор біологічних наук та співробітник парку Іван Русєв.

«Потужні шуми війни порушують їх спокій і протягом доби, особливо вночі, вони динамічно переміщаються по території нацпарку», — зазначив Русєв.

Реклама

Що відомо про чоботарів

Чоботар (Recurvirostra avoseta) — єдиний представник свого роду у фауні України. Це прибережний птах завдовжки до 47 см і вагою до 350 г, який гніздиться колоніями на узбережжях морів, лиманів та солончаків. В Україні вид є звичайним для Чорноморського та Азовського узбережжя — від дельти Дунаю до Східного Приазов’я.

В Європі нині перебуває приблизно половина світової популяції чоботарів, а в Україні гніздиться орієнтовно 5–7 тисяч пар. Проте з 1990-х років чисельність скорочується через втрату природних місць для гніздування.

Пташеня чоботаря. Фото: Andreas Trepte/CC BY-SA 2.5

Чоботар — перелітний вид. В Україну він прилітає навесні, а восени відлітає до східної частини Середземномор’я. Живиться переважно ракоподібними, личинками комах, молюсками та іншими дрібними безхребетними.

Чоботар. Фото: Andreas Trepte/CC BY-SA 2.5

Птах охороняється на національному та міжнародному рівнях — внесений до Червоної книги України, а також до Боннської та Бернської конвенцій і угоди AEWA.

Реклама

Нагадаємо, біля української станції «Академік Вернадський» субантарктичні пінгвіни уже відклали яйця, тож сидіти на гніздах їм доводиться навіть у високих снігових заметах.