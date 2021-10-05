В Україні попередили про сильний вітер: де буде задувати

В Україні попередили про сильний вітер: де буде задувати

У той же час погода буде теплою.

В Україні оголосили попереджають про пориви сильного вітру. Задувати буде 5—6 жовтня.

Про це пише ДСНС України.

Так, вітряно буде до кінця сьогоднішнього дня, а також в середу. Задувати буде в більшості західних областей, в південно-східних. Очікуються пориви вітру 15—20 метрів на секунду.

У той же час в Україні в найближчі дні вдень очікується тепла погода. Повітря прогріється до 14—19 градусів. Опади не прогнозуються.

У Києві 6 жовтня також буде сухо. Невелика хмарність. Температура вночі 4—6 градусів тепла, вдень 12—14. Вночі 6 жовтня по області заморозки на поверхні ґрунту 0-3 (І рівень небезпечності, жовтий).

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