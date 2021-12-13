В Україні попередили про снігопади та сходження лавин: де і коли зіпсується погода

В Україні попередили про снігопади та сходження лавин: де і коли зіпсується погода

Сніжити та заливати буде практично всю територію країни.

В Україні 13 грудня попередили про погіршення погодних умов. Через сильні снігопади можливі сходи снігових лавин.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

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Так, через снігопади у горах Львівської області, а також у високогір'ях Івано-Франківської та Закарпатської областей можливі сходження снігових лавин. Рятувальники попереджають про третій рівень небезпеки.

Зазначимо, що негода очікується і в інших регіонах нашої країни. У західній частині прогнозуються снігопади, місцями — сніг з дощем, температура повітря — від нуля до мінус чотирьох. У північній частині — сніг з дощем, повітря прогріється до чотирьох градусів.

У центральній частині — місцями сухо, місцями — очікується дощ, повітря прогріється до п'яти градусів. Сонячно і тепло буде на сході — там повітря теж прогріється до чотирьох градусів. Проте найтепліше буде на півдні — стовпчик термометра підніметься до 10 градусів, прогнозується дощ.

Нагадаємо, що весь день у Києві буде хмарно. Синоптики прогнозують дощ та сніг.

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