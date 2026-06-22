В Україні попередили про негоду: де очікуються дощі, град і шквали

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Найближчим часом в Україні очікується погіршення погоди. Уже протягом години та до кінця 22 червня у західних і північних областях прогнозують грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

23 червня негода пошириться на південь, більшість західних і центральних регіонів. Подекуди можливі град і сильні пориви вітру до 15–20 м/с.

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Синоптики оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

Через такі погодні умови можливі перебої в роботі комунальних служб, енергетики, а також ускладнення руху транспорту.

Нагадаємо, поки Лондон потерпає від спеки до +35°C, до України заходить холодний атмосферний фронт із грозами. Синоптики прогнозують дощі, грози та посилення вітру, місцями можливі зливи й град. Температура знизиться, особливо у західних і північних регіонах, а спека поступиться більш прохолодній і нестійкій погоді.

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