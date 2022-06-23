В Україні породіллям роздадуть набори для новонароджених: хто та як може отримати допомогу

В Україні породіллям роздадуть набори для новонароджених: хто та як може отримати допомогу

Фонд BGV Charity Fund спільно з німецькими донорами запустили в Україні благодійний проєкт для новонароджених та їхніх мам.

Безкоштовно планують роздати 10 000 наборів із необхідними товарами для малюків у перші місяці життя та породіль.

"Ми зібрали та доставили в Україну 10 000 наборів для новонароджених. Кожен такий набір містить спеціалізовані товари з Німеччини (одяг, харчування, гігієну та інше). Загальна вартість яких (один набір) – понад 100 євро", - повідомляють у Фонді.

Зазначають, що усі ці набори будуть надіслані мамам у поштове відділення чи адресно по всій Україні абсолютно безкоштовно.

Хто може отримати набір

Набір може отримати мама чи тато новонародженої дитини з будь-якої області та населеного пункту в Україні. Вік дитини на момент подачі заявки на отримання набору не має бути більше двох місяців, оскільки всі товари у наборі передбачені саме для дітей вікової категорії 0-2 місяці.

Як отримати допомогу

Заповніть коротку заявку на сайті Фонду, вказавши інформацію про вас та вашу дитину, ваші контакти, дані для відправлення набору "Новою поштою", а також додавши до заявки фото чи скан необхідних документів – свідоцтва про народження дитини та вашого ID (обидві сторони) або паспорта (перша, друга сторінка та сторінка з реєстрацією).

З чого складається набір

Кожен набір містить спеціалізовані товари, серед яких дитячий одяг, підгузки, пляшечки, соски, килимки для пеленання, пелюшки, засоби для догляду за шкірою малюка та мами, гігієнічні засоби, а також дитяче харчування та смаколики для мам.

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