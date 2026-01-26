ТСН у соціальних мережах

В Україні порожні будівлі перетворять на житло для ВПО: подробиці

Пілотний проєкт із відбору нерухомості для переселенців стартує у Київській, Івано-Франківській та Полтавській областях.

Ірина Лаб'як
Міністерство розвитку громад і територій України та міжнародна організація Habitat for Humanity починають інвентаризацію вільних будівель у трьох областях України. У лютому стартують перевірки об’єктів, які планують переобладнати під доступне та соціальне житло для внутрішньопереміщених осіб.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства.

Мінрозвитку громад розпочинає новий проєкт з оцінки та відбору вільних об’єктів нерухомості для інвестування в доступне та стале житло.

Що передбачає проєкт із житлом для переселенців?

У межах проєкту передбачається:

  • визначити оптимальні способи використання вільних будівель під житло;

  • сформувати підґрунтя для інвестування в доступне та стале житлове будівництво;

  • надати підтримку переселенцям і вразливим категоріям населення.

«Ми розглядаємо пілотні проєкти щодо соціального житла за участі громад, міжнародних донорів і благодійних організацій як важливі тестові моделі. Вони дозволяють перевірити різні підходи — фінансові, управлінські, соціальні — перед масштабуванням на національному рівні. Також на основі цього досвіду ми готуємо законопроєкт про соціальне житло», — розповіла заступниця міністра Наталія Козловська.

За її словами, спільний проєкт з Habitat for Humanity поєднує законодавчу основу з практичною реалізацією.

Додаткові інструменти забезпечення житлом ВПО

Ініціатива реалізується на основі Закону №4080, який запроваджує додаткові інструменти забезпечення житлом ВПО. Йдеться про обстеження та оцінювання об’єктів державної й комунальної власності — будівель, земельних ділянок та іншої нерухомості, що нині не використовується і потенційно може бути переобладнана під житло.

З боку HFH проєкт передбачає проведення загальнонаціонального картографування та класифікації таких об’єктів з можливістю їхньої реконструкції або адаптації. Зібрані дані планують інтегрувати до цифрової інформаційно-аналітичної житлової системи для ВПО, запуск якої запланований на жовтень 2026 року.

За результатами оцінки для відібраних об’єктів підготують комплексні інвестиційні пропозиції — з орієнтовними кошторисами, варіантами реконструкції та планами реалізації.

Під час зустрічі сторони погодили поетапний графік роботи:

  • Лютий — березень — відбір об’єктів нерухомості та виїзні інспекції 60 — 70 будівель у трьох пілотних регіонах: Київській, Івано-Франківській та Полтавській областях. Також буде сформовано базу даних із географічними координатами, сумісну з цифровою інформаційно-аналітичною житловою системою для ВПО;

  • Квітень — травень — підготовка детальних інвестиційних пропозицій для 10 — 15 обраних об’єктів. Паралельно напрацьовуватиметься практичний набір інструментів і рішень для переобладнання порожніх будівель у житло.

Окремо HFH розгляне можливість реалізації одного з підготовлених проєктів реконструкції у форматі пілотного — для забезпечення доступного й сталого житла для ВПО та вразливих груп. Крім того, міжнародна організація працюватиме над залученням інвестицій для інших відібраних об’єктів.

Нагадаємо, у «Дії» стартувала програма житлових ваучерів на 2 млн грн для ветеранів-ВПО з окупованих територій. Сертифікат можна використати на купівлю готового житла, інвестицію в новобудову або іпотеку. Подати заявку можуть ветерани зі статусом УБД або ОІВВ (особа з інвалідністю внаслідок війни), які не мають власного помешкання на підконтрольній території та не отримували компенсацій за іншими програмами (вимоги стосуються і членів родини). Кошти виплачуватимуть безготівково продавцю чи банку. Ваучери членів однієї сім’ї можна об’єднувати. Дату початку виплат повідомлять згодом.

