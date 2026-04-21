ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1076
Час на прочитання
1 хв

В Україні посеред квітня розгулялась зима: захід накрили снігопади, вдарили морози (фото, відео)

21 квітня гірські райони опинилися під шаром снігу. Рятувальники попередили про складні погодні умови та погану видимість.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Сніг на заході України 21 квітня / © скриншот з відео

Поки Україна чекала на весняне тепло, у Карпатах зафіксували 8 градусів морозу та снігопади. Соцмережі заполонили кадри засніженої Ворохти та популярного курорту Буковель.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали та Гірські рятувальники Прикарпаття.

Повернення зими у квітні приголомшило туристів на заході України. В Івано-Франківській області 21 квітня несподівано випав сніг. Зокрема, снігом вкрилися гори та пагорби у Ворохті та гірськолижний курорт Буковель.

Сніг продовжував сипати в Карпатах і вранці.

Своєю чергою рятувальники поінформували про погоду на горі Піп Іван Чорногірський. Вранці там було -8°С, хмарно, туманно та сніжило. Дув північний вітер 8 м/с.

Сніг на горі Піп Іван Чорногірський 21 квітня / © Гірські рятувальники Прикарпаття

Нагадаємо, синоптики попереджали, що 21 квітня в Україні збережеться холодна погода з нічними заморозками та денною температурою +7…+12°C. Очікуються дощі, на південному сході — потужні зливи, а в Карпатах — мокрий сніг. Вітер північний, поривчастий. На Чернігівщині триває водопілля з можливим підтопленням доріг. Потепління прогнозують лише від 4 травня.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie