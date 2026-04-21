В Україні посеред квітня розгулялась зима: захід накрили снігопади, вдарили морози (фото, відео)

Сніг на заході України 21 квітня / © скриншот з відео

Реклама

Поки Україна чекала на весняне тепло, у Карпатах зафіксували 8 градусів морозу та снігопади. Соцмережі заполонили кадри засніженої Ворохти та популярного курорту Буковель.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали та Гірські рятувальники Прикарпаття.

Повернення зими у квітні приголомшило туристів на заході України. В Івано-Франківській області 21 квітня несподівано випав сніг. Зокрема, снігом вкрилися гори та пагорби у Ворохті та гірськолижний курорт Буковель.

Реклама

Сніг продовжував сипати в Карпатах і вранці.

Своєю чергою рятувальники поінформували про погоду на горі Піп Іван Чорногірський. Вранці там було -8°С, хмарно, туманно та сніжило. Дув північний вітер 8 м/с.

Сніг на горі Піп Іван Чорногірський 21 квітня / © Гірські рятувальники Прикарпаття

Дата публікації 12:16, 21.04.26 На заході України посеред квітня випав сніг

Нагадаємо, синоптики попереджали, що 21 квітня в Україні збережеться холодна погода з нічними заморозками та денною температурою +7…+12°C. Очікуються дощі, на південному сході — потужні зливи, а в Карпатах — мокрий сніг. Вітер північний, поривчастий. На Чернігівщині триває водопілля з можливим підтопленням доріг. Потепління прогнозують лише від 4 травня.