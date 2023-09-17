В Україні поширюється повітряна тривога через ракетну небезпеку

Повітряна тривога оголошена у південних, східних та центральних областях України.
У низці регіонів України оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку з боку російської агресорів.
Про це інформує пресслужба Повітряних сил.
"Увага! Східні, південно-східні регіони – ракетна небезпека!" - йдеться у повідомленні.
Станом на 04:55 повітряна тривога оголошена у південних, східних та центральних областях України.
Моніторингові канали повідомляють, що попередньо є інформація про пуски ракет з кількох бортів ТУ-95мс з району Волгограду.
Якщо інформація підтвердиться, то ракети очікуються в українському просторі приблизно о 05:10 - 06:00.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи через ракетну атаку російських загарбників.
Крім того, ми раніше інформували, що в результаті ракетного удару по Харкову поранення отримали п'ятеро цивільних мешканців.
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