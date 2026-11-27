Грип

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З настанням холодів в Україні побільшало хворих на ГРВІ. Зараз серед інфекцій переважає грип, також багато випадків COVID-19. Крім того, пацієнти дедалі частіше скаржаться на розлади шлунку та кишківника через ротавірус та ентеровіруси.

Про це в ефірі «Ранок.LIVE» розповіла лікарка-імунологиня, гематологиня, кандидатка медичних наук Галина Курилів.

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Які віруси зараз поширюються в Україні та які симптоми

За словами лікарки, через похолодання в країні почався звичний зимовий епідсезон, під час якого одночасно поширюються кілька вірусів. Зараз переважає грип і фіксують багато випадків COVID-19, а також не зник аденовірус.

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Крім того, чимало пацієнтів скаржаться на розлади шлунку та кишківника, що свідчить про активність ротавірусу та інших ентеровірусів.

Кому потрібна вакцинація від грипу: групи ризику

Галина Курилів підкреслила, що єдиним безпечним та доказовим методом профілактики грипу і його тяжких ускладнень залишається вакцинація. Перед щепленням вона радить проконсультуватися із сімейним лікарем або імунологом.

«І хочу всім пояснити, що вакцинація — це єдиний безпечний доказовий метод профілактики грипу або профілактики його ускладнень. І от зараз ми маємо чудову можливість. В Україні з’явилася вакцина, яка недорого коштує і показання до вакцинації мають діти від шести місяців. Особливо вагітні жінки. Особливо, люди понад 65 років. І особливо ті, які стикаються часто з інфекціями, наприклад, так як ми, медики», — наголосила фахівчиня.

Скільки коштує вакцина від грипу

За інформацією імунологині, вартість самої вакцини становить близько 600 гривень, а щеплення у приватній клініці з оглядом лікаря, зокрема в Івано-Франківську, коштує 800–900 гривень.

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Водночас медикиня застерегла від самостійної купівлі препарату в аптеці для введення поза медзакладом і наголосила, що профілактика обходиться значно дешевше за лікування хвороби.

«Я нещодавно мала вірусну інфекцію і на власному досвіді переконалася, що краплі для носа, для вуха, антибактеріальний препарат, препарат для зняття симптомів, протизапальний коштують не 600, не 800 і не 1500 гривень, а дуже сильно багато більше. Тому зараз я вакциную, хто є в групі ризику в моїй родині», — розповіла Галина Курилів.

Лікарка додала, що вже замовила вакцину для себе як медикині, а також для рідних — батька віком понад 65 років, який нещодавно переніс інфаркт міокарда, та матері з багатьма супутніми хворобами.

Нагадаємо, за тиждень у столиці зафіксували майже 8 тисяч нових випадків захворювання, переважно серед дітей. Соцмережами ширяться чутки про появу нового агресивного штаму, проте головний санітарний лікар Києва пояснює, що відбувається насправді.

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