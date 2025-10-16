В Україні поширюється отруйна рослина, яка нищить усе навколо (фото)

Нетреба звичайна. Фото: Нижньодністровський національний природний парк

Науковці попереджають про небезпечну рослину — нетребу звичайну (Xanthium strumarium). Ця однорічна трава росте блискавично, висмоктуючи вологу з ґрунту та затіняючи все навколо. Через це вона буквально «задушує» місцеві види, витісняючи природну рослинність.

Про це повідомив Нижньодністровський національний природний парк.

Нетребу внесено до «Чорного списку інвазійних рослин України», до якого потрапляють види, що здатні швидко розмножуватись і витісняти природну флору. Фахівці зазначають, що головне завдання природоохоронців — не допустити подальшого поширення цієї рослини та зберегти місцеве фіторізноманіття.

Нетреба звичайна — однорічна трав’яниста рослина родини айстрових (Asteraceae). Її стебло може сягати 30–120 см заввишки, а плоди мають колючі сім’янки, які легко чіпляються до шерсті тварин чи одягу, сприяючи поширенню виду.

У природі нетреба зустрічається в Європі, Північній Америці, Азії, Африці, Австралії та Південній Америці. В Україні вона росте на вологих піщаних ґрунтах — переважно біля річок, канав, доріг і на пустирях.

Попри те, що нетребу використовують у народній медицині — зокрема, як жарознижувальний, антисептичний і протизапальний засіб, — науковці наголошують: рослина є отруйною, тому її внутрішнє застосування вимагає великої обережності.

Нагадаємо, в Україні на межі зникнення опинився косар — болотяний птах із сімейства ібісових, занесений до Червоної книги України.