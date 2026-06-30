В Україні поширюється сарана: де вже запровадили особливий режим

Сарана

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У чотирьох областях України фіксують розвиток саранових. Наразі масового поширення шкідника не спостерігається, однак через спекотну та суху погоду зберігається ризик появи осередків підвищеної чисельності.

Про це повідомила Держпродспоживслужба з посиланням на дані фітосанітарного моніторингу станом на 18 червня.

Фахівці повідомляють, що на неугіддях, пасовищах і неорних землях переважають нестадні види саранових — вони становлять 98% від виявлених комах. Італійський прус, який належить до стадних видів, виявлений в агроценозах Одеської та Херсонської областей у незначній кількості. Переважно спостерігаються личинки I–III віку.

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Личинки саранових заселили близько 5% площ багаторічних трав, пошкодивши 1–3% рослин у слабкому ступені. Водночас Держпродспоживслужба здійснює постійний контроль за розвитком і поширенням шкідника. За сприятливих для сарани погодних умов — спеки, посухи та дефіциту вологи — можливе формування нових осередків, насамперед поблизу сільськогосподарських угідь.

Водночас 23 червня Головне управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області повідомило про виявлення осередків розвитку сарани під час фітосанітарних обстежень. Фітосанітарна експертиза підтвердила наявність сарани перелітної (Locusta migratoria L.), а в окремих місцях її чисельність сягала 30–40 особин на квадратний метр.

У зв’язку з цим на території Зеленодольської міської громади Криворізького району запровадили особливий режим захисту рослин на площі 30 гектарів. Таке рішення ухвалила міська рада після звернення Держпродспоживслужби, щоб локалізувати осередок шкідника та не допустити його поширення.

План заходів передбачає постійний моніторинг територій, обстеження земельних ділянок, обробку інсектицидами, інформування пасічників і контроль за поширенням сарани. У службі наголошують, що найбільшу загрозу становлять занедбані землі та перелоги, які можуть стати місцями масового розмноження шкідника.

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Держпродспоживслужба також закликала аграріїв і громадян у разі виявлення осередків саранових невідкладно повідомляти про них територіальні органи служби.

Зазначимо, що сарана є рослиноїдною комахою, яка за масового розмноження здатна завдати значних збитків сільському господарству. Найбільше від неї потерпають соняшник, буряки, картопля, овочі, баштанні та бобові культури. За масштабних спалахів чисельності втрати врожаю можуть сягати від 25% до 100%.

Водночас для людини сарана не становить прямої загрози. Вона не кусає і не є переносником небезпечних для людей захворювань в Україні. Проте в окремих випадках можливі алергічні реакції на контакт із комахами, а також ризики, пов’язані із застосуванням пестицидів під час боротьби зі шкідником.

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