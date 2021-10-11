В Україні посилено правила для пасажирських перевезень: як тепер скористатися транспортом

В Україні посилено правила для пасажирських перевезень: як тепер скористатися транспортом

Відповідне рішення ухвалив уряд.

У регіонах України, де встановили “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень карантину, міжрегіональні перевезення можливі за умови, що і водії, і пасажири мають "ковідний" документ - або довідку про вакцинацію або результат негативного ПЛР-тестування на COVID-19.

Відповідне рішення ухвалив уряд 11 жовтня, про це йдеться в повідомленні МОЗ.

Так, згідно з новими правилами, від 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах "жовтої", "помаранчевої" чи "червоної" зони карантину будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, який підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат ПЛР-тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрестесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Утім, винятком є міські та внутрішньообласні перевезення. Відповідальність за дотримання згаданих вимог несе перевізник.

"Нові правила для перевезення пасажирів – вимушений крок для стримування поширення коронавірусної хвороби щоб зберегти життя та здоров’я громадян. Тому наявність як у водіїв, так і у пасажирів документів, які б підтверджували їх COVID-безпечність, є необхідною умовою для регулярних та нерегулярних перевезень у будь-якому виді транспорту", – пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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