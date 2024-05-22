В Україні посилили відповідальність за сексуальне домагання: як можуть покарати начальника на роботі

Відтепер чітко розмежовується адміністративна відповідальність за “сексуальне домагання” та кримінальна відповідальність за “сексуальне насильство”.

У середу, 22 травня, Верховна Рада ухвалила закон, який оновлює визначення сексуального домагання та насильства за ознакою статі, а також доповнює КУпАП кількома статтями та передбачає адміністративне покарання у вигляді штрафу, громадських робіт чи адмінарешту.

Про це повідомила “Судово-юридична газета”.

Відтепер чітко розмежовується адміністративна відповідальність за “сексуальне домагання” та кримінальна відповідальність за “сексуальне насильство”.

Сексуальне домагання визначено як “вчинення без згоди особи вербальних, невербальних або фізичних дій сексуального характеру, які не спричинили травм, мали на меті або призвели до приниження гідності, зокрема шляхом створення залякуваного, ворожого, принизливого або образливого середовища, та не пов’язані із проникненням в тіло іншої особи”.

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Таке правопорушення передбачає накладення штрафу від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-850 грн) або до 30 годин громадських робіт. А за домагання до колеги чи підлеглого каратимуть штрафом від 50 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1190 грн) або до 40 годин громадських робіт.

Також запроваджено поняття "насильство за ознакою статі" — умисне вчинення будь-яких діянь (дій чи бездіяльності) фізичного, психологічного або економічного характеру, проти осіб через їх належність до певної статі чи стереотипні уявлення про соціальні ролі жінки або чоловіка в суспільстві, що завдають фізичної, психологічної або економічної шкоди чи страждань.

За таке правопорушення передбачено собою штраф від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-680 грн) або до 40 годин громадських робіт, або до місяця виправних робіт із відрахуванням 20% заробітку, або до 10 діб адміністративного арешту.

Покарати також можуть поліцейського, освітянина, медика або соцпрацівника за неповідомлення про вчинення домашнього насильства стосовно дитини. Це передбачає штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-510 грн) або місяць виправних робіт з відрахуванням 20% заробітку.

Згідно із прийнятим законопроектом, людей, які вчинили домашнє насильство чи насильство за ознакою статі можуть затримати на три години для складення протоколу. Або до 24 годин для встановлення особи або з’ясування обставин правопорушення.

Також цим законом передбачено, що люди, які вчинили домашнє насильство, будуть направлятися рішенням суду на корекційні програми.

Ухваленим законом чинні норми в Україні приводяться у відповідність до положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цим явищем та вдосконалення процесуального порядку розгляду таких справ.

Нагадаємо, на Рівненщині жінку засудили за домашнє насильство над чоловіком. За словами постраждалого, 44-річна дружина відкрито зраджувала йому та не впускала його додому, водночас вчиняючи постійні конфлікти, інколи із застосуванням фізичної сили.

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