В Україні посилили відповідальність за сексуальні домагання: що змінилось

Під ознаки прояву образливої поведінки також підпадатиме листування у соціальних мережах.

В Україні тепер каратимуть за слова, жести, рухи тіла, повідомлення в листуванні образливого сексуального характеру проти особи. В Кодексі України зʼявилась нова стаття про "сексуальне домагання".

Про це повідомила заступниця начальника відділу департаменту превентивної діяльності Тетяна Іщенко-Ладна в ефірі телемарафону.

"Цей закон стосується не тільки домашнього насильства. Він вводить адміністративну відповідальність за нові види правопорушень, яких раніше не було в Україні. Згідно з цією статтею, у разі умисного вчинення проти бажання особи принизливих дій сексуального характеру, виражених вербально або не вербально, у тому числі з використанням електронних комунікацій, особу буде притягнуто до адміністративної відповідальності", – пояснює Тетяна Іщенко-Ладна.

Вона додала, що Нацполіцією розпочати ряд тренінгів для підрозділів поліції, з метою отримання навичок ефективного реагування на випадки сексуальних домагань та запобіганню таким випадкам.

Нагадаємо, Україна повністю ратифікувала Стамбульську конвенцію. Конвенція Ради Європи (Стамбульська конвенція) встановлює зобов'язання країн-підписантів сприяти запобіганню насильства щодо жінок та домашнього насильства, захисту та підтримці жертв, а також притягнення до відповідальності осіб, що вчиняють таке насильство або потурають йому своєю бездіяльністю. Цим документом всі форми насильства (сексуальне, фізичне, психологічне та економічне) кваліфікуються, як кримінальні злочини.