В Україні посилилися рейди з контролю носіння масок: яка сума штрафу

За останні два дні в Україні складено 40 581 постанову через перебування осіб у громадських місцях без масок.
В Україні за відсутність чи відмову носити маску у громадському місці, зокрема, транспорті, громадянам загрожує штраф від 170 до 255 гривень.
Про це повідомляє МОЗ.
Лише за останні два дні, 23-25 жовтня було складено 4 888 адмінпротоколів за порушення правил карантину та 40 581 постанову через перебування осіб у громадських місцях без захисних масок.
"Реанімація - це конвеєр для трупів": чому треба вакцинуватися проти COVID-19
Адміністративні протоколи складали у більшості щодо юридичних осіб. Йдеться про ч. 1 ст. 44-3 “Порушення правил щодо карантину людей” ККУ про адміністративні правопорушення.
Санкція статті передбачає штраф: для громадян це від 17 000 до 34 000 гривень, для посадових осіб – від 34 000 до 170 000 гривень.
Нагадаємо, від 23 вересня в України діє "жовтий" рівень епіднебезпеки. Наразі вже вісім областей перебувають у "червоній" зоні.
Як повідомлялося, найближчими днями до "червоної" зони карантину можуть перевести ще 5 областей через складну епідситуацію.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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