В Україні посилять боротьбу з відеопіратами: що загрожуватиме користувачам онлайн-кінотеатрів

В Україні посилять боротьбу з відеопіратами: що загрожуватиме користувачам онлайн-кінотеатрів

За 5 років кіберполіція закрила понад 100 українських онлайн-кінотеатрів.

Громадська спілка "Чисте небо" та Департамент кіберполіції Національної поліції домовилися разом боротися проти нелегального використання аудіовізуального контенту.

Про це йдеться 28 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Керівник Ініціативи "Чисте небо" Вячеслав Мієнко та начальник департаменту кіберполіції Олександр Гринчак поставили свої підписи під угодою про співпрацю.

Правовласників контенту закликають активніше звертатися до поліції в разі його нелегального використання.

Співпрацювати "Чисте небо" та кіберполіція розпочали ще 5 років тому. За цей час, як повідомив Вячеслав Мієнко, закрили понад сотню піратських онлайн-кінотеатрів.

І в поліції, і в громадській ініціативі сподіваються, що найближчим часом народні депутати посилять кримінальну відповідальність за відеопіратство і виділять в окрему статтю відповідальність за його фінансування, тобто платне користування послугами онлайн-кінотеатрів теж вважатиметься правопорушенням.

Новини України: громадська спілка "Чисте небо" та Департамент кіберполіції чинять опір піратству

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