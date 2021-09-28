В Україні посилять боротьбу з відеопіратами: що загрожуватиме користувачам онлайн-кінотеатрів

За 5 років кіберполіція закрила понад 100 українських онлайн-кінотеатрів.
Громадська спілка "Чисте небо" та Департамент кіберполіції Національної поліції домовилися разом боротися проти нелегального використання аудіовізуального контенту.
Про це йдеться 28 вересня у сюжеті ТСН.19:30.
Керівник Ініціативи "Чисте небо" Вячеслав Мієнко та начальник департаменту кіберполіції Олександр Гринчак поставили свої підписи під угодою про співпрацю.
Правовласників контенту закликають активніше звертатися до поліції в разі його нелегального використання.
Співпрацювати "Чисте небо" та кіберполіція розпочали ще 5 років тому. За цей час, як повідомив Вячеслав Мієнко, закрили понад сотню піратських онлайн-кінотеатрів.
І в поліції, і в громадській ініціативі сподіваються, що найближчим часом народні депутати посилять кримінальну відповідальність за відеопіратство і виділять в окрему статтю відповідальність за його фінансування, тобто платне користування послугами онлайн-кінотеатрів теж вважатиметься правопорушенням.